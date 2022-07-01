CHP 19 milletvekiliyle Çorum’a gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile her hafta düzenlenen grup toplantısına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunma üzere Ankara’ya çıkarma yapan Çorum İl ve İlçe Örgütleri, CHP’li kurmaylar tarafından oldukça sıcak karşılandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, grup toplantısı öncesi ve sonrası genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya gelerek parti çalışmaları ve siyasi gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çorum heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Atilla Ilıman ile sohbet etme imkanı buldu.

EKONOMİ MASASI ÇORUM'DA SAHA ÇALIŞMASI YAPACAK

CHP Ekonomi Masası, 19 milletvekilinden oluşan bir heyetle önümüzdeki günlerde Çorum'u ziyaret ederek, geniş kapsamlı saha çalışması yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haftalık grup toplantısına katılan Çorum heyeti, Meclis bahçesinde Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile bir süre sohbet etti.

Ağbaba ve Başarır, önümüzdeki günlerde CHP Ekonomi Masası olarak 19 milletvekilinin katılımı ile Çorum ve ilçelerinde geniş kapsamlı bir saha çalışması yapacaklarını, Çorum halkını ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceklerini, sorunları yerinde tespit ederek iktidara geldiklerinde çözüm üreteceklerini söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve Mersin Milletvekili Başarır, parti yöneticilerinin nezdinde tüm Çorum halkına da selamlarını iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Çorum heyetini Genel Merkez binasında ağırladı.

Çorum heyeti ile bir toplantı yapan Salıcı, öbek eğitiminin önemi, sandık güvenliği, sandık sorumlularının belirlenmesi, ev ziyaretleri başta olmak üzere parti içi eğitimleri ve örgütlerin alması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın da birer konuşma yaparak seçimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vermesinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, parti çalışmalarını değerlendirdi.

Çorum’dan gelen katılımcıların sorularına da yanıt veren Salıcı, seçimlerden zaferle çıkabilmek için gereken her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

Salıcı, partililerin seçimlere hazırlıklı olmasını isteyerek, halkın umudu CHP’nin ilk seçimlerde iktidara geleceğini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM binasında Çorum heyeti ile bir araya gelerek parti çalışmalarını ve seçim hazırlıklarını değerlendirdi.

Ülke gündemini ve parti çalışmalarını değerlendiren Özgür Özel, partinin kuruluşundan bu yana görev yapmış, mücadeleye omuz vermiş tüm genel başkanların, parti kurmaylarının hatıralarını yaşattıklarını anlatarak, partinin emektarlarının fotoğraflarının yer aldığı anı köşesini tanıttı.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Grup Başkanvekili Özgür Özel’e teşekkür ederek, kendisini Çorum’a davet etti.

Özel ise önümüzdeki günlerde uygun bir program kapsamında Çorum’u ziyaret etmek istediğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, TBMM Halkla İlişkiler binasında Çorum heyeti ile bir araya gelerek parti çalışmalarını, gündemi ve seçim hazırlıklarını değerlendirdi.

Adıgüzel, Çorumluların kalabalık bir heyetle TBMM ve parti genel merkezini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke gündemi hakkında görüşlerini açıkladı, parti çalışmaları ve önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerin hazırlıkları hakkında değerlendirmede bulundu.

Milletvekili Tufan Köse de Çorumlu hemşehrileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifada etti.

Görüşme ve ziyaretlere; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer ve Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır ile bazı parti temsilcileri katıldı.

İl Başkanı Tahtasız, yakın ilgisi ve sıcak karşılamaları nedeniyle Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclis Üyeleri, milletvekilleri ve diğer parti yetkililerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 18:20