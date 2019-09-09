CHP 96.yılını kutladı

FATİH BATTAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi 96.yılını kutladı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda program düzenlendi.

Törene CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, eski il başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ile partililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Program kapsamında bir konuşma yapan Tüfekçi; “Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin mirasını yiyenlerin değil, bu miras yaratanların, bu mirasa sahip çıkıp, yarına taşıyanların partisidir.” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, adaleti yok edenlerin değil, çağdaş hukuk sistemini kurup adaleti sağlayanların partisi olduğunu belirten Tüfekçi; “Biz Cumhuriyet Halk Partililer, dünyada ve bölgemizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen; laiklikten ödün vermeden, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden vazgeçmeden, ulusal birliğimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağız, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin, Atatürk devrimlerinin ve demokrasinin yılmaz savunucuları olarak, her zaman ve her koşulda tam bağımsız, aydınlık bir Türkiye inşa edene kadar çalışmaya yorulmadan devam edeceğiz.” diye konuştu

‘CHP’NİN KÖKLERİ TÜRKİYE’NİN TEMELLERİDİR’

CHP’nin ulusal bağımsızlığı kazandıran, modern Türkiyeyi oluşturan ve Türkiye’yi demokrasiyle tanıştıran bir parti olduğunu kaydeden Tüfekçi; “Her biri küresel ölçekte anlamlı, büyük başarılara imza atmış bir parti. Milli mücadeledir, bağımsızlıktır, bilin ve eğitim reformudur, kadın erkek eşitliğidir demokrasidir, sosyal adalettir. Chp türkiyenin temelidir. CHP öncülüğünde bir demokratik dalganın yükselişini ortaya koydu ve son yerel seçimlerde otoriter yönetime dersin verdi. Şimdi sıra bu yönetimi yaklaşan seçimlerde değiştirmekte. CHP bu gücünü köklerinden alıyor. Yapılmamışı yapmak, başarılamayanı başarmak CHP’nin köklerinde var. CHP’nin kökleri Türkiye’nin temelleridir.” ifadelerini kullandı.

‘KAFTANCIOĞLU’NA VERİLEN CEZA SİYASİ KARARDIR’

Konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasına ve CHP Genel Başkanı Aydın Didim’de yapılan saldırıyı da değerlendiren Tüfekçi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıldönümünü kutladığı bu günlerde İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası da bizleri derinden üzen bir olay olmuştur. Canan Kaftancıoğlu, 25 yıl sonra İstanbul'daki AKP iktidarını bitiren CHP İstanbul İl Başkanı olarak tarihe geçmiş bir isimdir. 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterilerek 5 ayrı suçlamadan, ertelemesiz bir şekilde verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası siyasi bir karardır. Bu karar tamamen siyasidir ve Türkiye'de yargı erkinin artık milletin değil AKP rejiminin emri altındaki bir enstrüman olduğunun ispatıdır. Yargı bir kez daha milletin yargısı olup, bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Başaramayacaklar. Demokrasi kazanacak.

‘KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ’

Bu arada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Aydın'ın Kuşadası Belediyesi önünde yurttaşlara hitap ettiği esnada bazı kişilerin çirkin saldırısına uğramasını da şiddetle kınıyoruz. Saldırganların bir an önce hak ettikleri cezaya kavuşturulmasını diliyor, Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, demokratik laik sosyal hukuk devletini inşa eden, adaleti sağlayan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin attığı her ileri adımda vardır. Cumhuriyeti kuran partimiz demokrasinin yerleşmesini ve adaleti de sağlamıştır. Ancak 17 yıllık AKP iktidarının adaleti ve demokrasiyi ne hale getirdiğini üzülerek izliyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ile mümkün olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı bile Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürmesinde büyük bir güvence oluşturmaktadır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi var olduğu sürece de bu güvence sürecektir. İlke ve programlarını benimsemekten rozetini taşımaktan onur ve gurur duyguğum partimin 96. Kuruluş yıl dönümünü tekrar kutluyorum. Başta mustafa kemal Atatürk olmak üzere partiminizin kuruluşunda gelişmesinde emeği olan herkesi saygıyla anıyorum.”

Konuşmaların ardından progam sona erdi.