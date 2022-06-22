CHP heyeti, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum heyeti, Ankara’ya bir çıkarma yaparak partinin haftalık Grup Toplantısına katıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan heyet, Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte grup toplantısına katıldıktan sonra, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milletvekili Tufan Köse ve meclis üyelerini oldukça sıcak karşılayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum’daki parti çalışmaları hakkında bilgi alarak, gündemi değerlendirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, partinin ilk seçimlerde iktidara gelmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisinde mücadeleye devam ettiklerini, halkın tek umudu haline gelen CHP’ye yeni üye kayıtlarının da hızla devam ettiğini, halkın yoğun ilgisinden memnun olduklarını anlattı. (Haber Merkezi)