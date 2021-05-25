CHP Kadın Kolları Genel Başkanı geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yarın Çorum’da partililerle buluşacak.

Samsun ve Giresun’da düzenlenecek programlara katılacak olan Aylin Nazlıaka, Çorum’a da uğrayarak parti binasında Kadın Kolları ve yöneticilerle istişare toplantısı yapacak.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; saat 16.30’da parti binasını ziyaret edecek olan Nazlıaka, saat 17.30’da da basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

Aylin Nazlıaka’nın önümüzdeki günlerde Çorum için ayrı bir program düzenleyeceği de edinilen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 16:46