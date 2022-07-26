CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu'na KYK teşekkürü

NURCAN KEPÇE-M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Gençlik Kolları Merkez İlçe Başkanı Uğur Eke, KYK borçlarındaki faizin kaldırılması yolundaki önerisi için Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, “Toplumun tüm kesimlerinin sesini milletin sesini büyüten Genel Başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir. “Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır” dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, KYK borçlarının silinmesi ve Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere vaatleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Parti merkezinde gerçekleşen basın toplantısına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri Suat Aydoğan ve Yıldız Bek ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, iktidar olduklarında gençlere verdikleri 6 sözün tamamını gerçekleştireceklerini belirterek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlerimize vermiş olduğu 6 tane sözümüz var. Önümüzdeki seçimlerde iktidar olduğumuzda özellikle gençlerimizin KYK ile alakalı borçlarını sakın ödememeleri gerektiğini söyledi. Genel başkanımız olaya müdahale etti ve vermiş olduğu sözle “sakın gençlerimiz bu borçları ödemeyin bizim iktidarımızda sizler iş bulana kadar bu borçları ödemeyeceksiniz, iş bulduktan sonra sadece ana parayı uygun taksitlerle ödeyeceksiniz” dedi.

CHP Gençlik Kolları Merkez İlçe Başkanı Uğur Eke de Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Milyonlarca KYK borçlusu genç arkadaşımız adına Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Toplumun tüm kesimlerinin sesini milletin sesini büyüten Genel Başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır” diye konuştu.

AK Parti’ye diğer 5 vaatlerini de hatırlatan Eke, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulması Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu memleketin evlatlarına, gençlere 6 vaadinden biriydi aynı zamanda.

AK Parti’ye sesleniyoruz. Kısa da olsa hala zamanınız varken sizleri diğer 5 vaadimizi de hayata geçirmeye davet ediyor ve bu vaatlerimizi tekrar söylüyoruz. Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak. Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak. Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.”

İktidara geldiklerinde gençlerin sorunlarını çözerek, vaatlerini yerine getireceklerini ifade eden Eke, “Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor, gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararına olacağını ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz. Sizlere iki iyilik daha yapmak istiyoruz. Genel başkanımızın gençlere 6 vaadinden biri olan ve bizim de çağrımızda ilk olarak dile getirdiğimiz kamuda liyakat ve şeffaflığın sağlanması, mülakatın kaldırılması vaadimizi hayata geçireceğinizden bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de şüpheliyiz.. Biz iktidara geldiğimizde vakit kaybetmeksizin bu eksiği tamamlar kamuda liyakati ve şeffaflığı esas kılacak her adımı atarız. Önce sizi göndereceğiz, sonra torpil sistemini bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Eke, ayrıca partilerinin hem gençlerle hem de tüm vaatlerini içeren parti programını AK Parti İl Başkanlığı’na kargo ile göndereceklerini söyledi.