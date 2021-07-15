CHP'li Meclis Üyesi kene kurbanı

Kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKA) tanısıyla hastanede tedavi gören Amasya CHP Belediye Meclis üyesi 64 yaşındaki Halit Erbaş yaşamını yitirdi.

CHP'li Meclis Üyesi kene kurbanı

FATİH BATTAR

Kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKA) tanısıyla hastanede tedavi gören Amasya CHP Belediye Meclis üyesi 64 yaşındaki Halit Erbaş yaşamını yitirdi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde KKKA tanısıyla tedavi gören Erbaş,  yapılan tüm müdahaleye rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınan Erbaş, bugün saat 12.30 Amasya Gümüşhacıköy’de toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 13:16
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tır'a arkadan çarpan araç hurdaya döndü
Tır'a arkadan çarpan araç hurdaya döndü
  1. GÜNCEL