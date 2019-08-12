CHP’de yenilenen parti binasında bayramlaşma

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde geleneksel bayramlaşma töreni bugün gerçekleştirildi.

Yenilenen parti binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, eski il başkanları Gazi Özkubat, Gürsel Yıldırım, eski Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi; “Tüm İslam aleminin mübarak Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bayramın hem ülkemize hem İslam alemine birlik-beraberlik, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.” dedi

Bundan sonraki yollarının iktidar yolu olduğunu belirten Tüfekçi; “İktidar olmak için kenetlenmemiz, bir ve beraber olmamız gerekiyor. Mevcut siyasi iktidarın kayırmacı, liyakatsiz, savurgan yönetim anlayışı ne yazık ki ülkemizin değerlerini tahrip ediyor. Artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerinde gerilemeye devam ederken, her şeyin çok güzel olan inancımızı kaybetmiyoruz. İnanıyoruz ki bu bayramlar işsizliğin hızla büyümediği, zamların arka arkaya gelmediği, vatandaşlarımızın dili, inancı, mezhebi, etnik kökeni nedeniyle ötekileştirilmediği günlerin müjdecisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çorum halkınının Kurban Bayramı’nı kutlarım.” şeklinde konuştu

CHP Çorum Millevekili Tufan Köse de milletimizin partimize olan teveccühünün artmasına Çorum’da da önümüzdeki dönemde vesile olacaktır. Çorum’da da inşallah yerelde ve genelde birinci parti olacaktır.” diye konuştu