CHP’den coşkulu 23 Nisan şenliği

FATİH AKBAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Teşkilatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk şenliği düzenledi.

Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan şenlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Şenlikte halk oyunları gösterilerinin ardından öğrenciler günün anlam ve önemine belirten şiirleri okudular.

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu Halk Müziği Çocuk Korosunun seslendirdiği türkülerden sonra yapılan yarışmalarda öğrenciler gönüllerince eğlendiler.

Şenliğe CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022, 18:37