CHP’li vekiller esnafın sorunlarını dinledi

Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Çorum'a gelen vekiller, ÇESOB Başkanı Recep Gür'den esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini dinledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili, hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eski milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Gazi Uysal, Erkan Özbal, Mustafa Gürbüzer, İl Başkan Yardımcıları Kenan Sır ve Burhan Erdem, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile bir süre sohbet ederek sorunlar hakkında bilgi aldı.

‘ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidara geldiklerinde sorunlara daha etkin ve hızlı çözüm üretmek amacıyla esnaf bakanlığı kuracaklarını belirterek, kapsamlı bir sicil affı çıkartacaklarını, esnaf ve sanatkarı rahatlatacak tüm proje ve uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi.

‘KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜRÜLSÜN, CANYUSU KREDİSİ VERİLSİN’

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise kredi faizlerinin yüksekliğinden yakınarak, faizlerin düşürülmesini istediklerini iletti. Gür, "Pandemi sürecinde büyük sıkıntılar çeken ve halen sorunlar altında ezilen, nefes almakta güçlük çeken esnaf ve sanatkarı rahatlatmak için kapsamlı bir sicil affı getirilmeli, bir defaya mahsus, faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli cansuyu kredisi verilmelidir." dedi.

Recep Gür, sorun ve talepleri içeren dosyayı CHP’li milletvekillerine sunarak, çözüm için destek istedi.

Milletvekilleri ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, partinin esnaf ve sanatkarlara yönelik politikaları hakkında bilgiler vererek, kendilerini ağırlayan Başkan Gür'e teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 18:44