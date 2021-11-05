Çiftçilere 450 bin liralık tohum desteği

FATİH BATTAR

Çorum’da "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında %75 Tarım ve Orman Bakanlığı, %25 üretici katkısı ile Macar Fiği Tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, tarımla uğraşan STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Program kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Çorum’a tahsis edilen 450 bin lira tohum desteği kapsamında 550 çiftçiye 5 bin 500 dekar alanda 55 bin kg macar fiğ tohumu dağıtıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti olarak hep çiftçilerin yanında olduklarını olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Pandemiye rağmen Çorum’da çiftçilere 150 milyon TL’lik destek sağladıklarını aktaran Ceylan; “Kuraklıktan dolayı zarar gören kardeşlerimizin zararını telafi etmek için yakın zamanda bir ödenek ayırmak için çalışacağız. Soğan üreticilerinin de durumunu biliyoruz. Bu sene soğan tarlada kaldı ama çiftçilerimizi mağdur etmemek amacıyla Toprak Mahsül Ofislerimiz bir çalışma başlattı. İnşallah çiftçilerimizin sıkıntılarını çözeceğiz.” dedi

Konuşmasında aşı çağrısında bulunan Ceylan, kış mevsimi ile birlikte vakalarda artışın yaşanabileceğine dikkat çekerek, kapanma yaşanmaması için aşı olunması gerektiğini ifade etti.

Ceylan; “Normalleşmeye başladık. Kış geliyor, yeniden sıkıntı çekmemiz için, kapanmamak için aşılarımızı olmalıyız. Aşılarımızı olmazsak tam olarak eski normale dönemeyiz ve hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Vakalar artarsa yine kapatmaya kadar gidebilir.” diye konuştu

2 yıldır devam eden pandemi nedeniyle sadece Türkiye’nin değil, dünya sıkıntı içinde olduğunu aktaran Ceylan; “Pandemi nedeniyle üretim durdu ve dünya büyük sıkıntılar çıkıyor. Görüyorsunuz Amerika ve Avrupa’da ürünlerin tedariki konusunda nasıl sıkıntı çektiklerini. Türkiye sağlık açısından bu süreci çok iyi atlattı. Bize medeniyet diye gösterilen Avrupa’da insanların sokaklarda tedavi olduğunu hep birlikte gördük. İnsanlar 500 Euro vererek PCR testi yaptırdı.” şeklinde konuştu