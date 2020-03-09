Çiftçilere "bordo bulamacı" hatırlatması

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, meyve ağaçlarının zararlı bakteri ve mantar hastalıklardan korumak için "bordo bulamacı" yapılması gerektiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde "bordo bulamacı" kullanmadan mantar hastalıklarla mücadelede başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

Bordo bulamacının ağaçlarda birçok hastalığa karşı "sigorta ilaçlaması" olarak uygulandığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bordo bulamacı aynı zamanda ekonomik bir uygulamadır. Kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi yüzde 98 bakır sülfat (göz taşı) ve kireç kullanarak hazırlanabilir. Elma ve armut ağaçlarında kara leke, armut ağaçlarında memeli pas, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz ağaçlarında dal yanıklığı, diğer meyve ağaçlarında kök çürüklüğü, bağlarda ölü kol, bağ antraknozu, bağ mildiyösü gibi hastalıklara karşı kullanılır."

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 16:43