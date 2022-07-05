Çiftlik Çayırı 11. Sokak’ın atık su hattı yenileniyor

Şehrin muhtelif noktalarında alt yapı yenileme çalışmalarını devam ettiren Çorum Belediyesi, Çiftlik Çayırı 11. Sokakta eskiyen atık su hattını yeniliyor.

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte programa alınan yerlerde önce alt yapı ile ilgili tespitleri yapıp uygun görülen noktalarda asfalt öncesi alt yapı yenileme işlemlerini yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Asfaltın uzun süreli ve sağlıklı olması için alt yapının sağlam olması gerek. Çorum Belediyesi olarak hizmet götürürken her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Asfalt yapılacak yerlerde alt yapının tamamlanması ve asfaltın alt yapı sebebiyle tekrardan kazılmasının önüne geçmek için bu süreçleri tamamlayarak asfalt aşamasına geçiyoruz. Çiftlik Çayırı 11. Sokak da 2022 asfalt programına aldığımız sokaklarımızdan bir tanesi bu sebeple eskimiş ve işlevini kaybetmiş 150 metre uzunluğundaki atık su hattını 300 mm’lik hatla yeniliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022, 18:10