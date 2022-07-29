Çiftlik Pınarı Caddesi genişletiliyor

Çorum Belediyesi’nin Ulukavak Mahallesi Çiftlik Pınarı Caddesi’nde başlattığı yol genişletme çalışmasıyla birlikte yol 15 metre genişliğe çıkacak.

Çevre yolunda yeni kavşağa bağlanacak olan Çiftlik Pınarı Caddesi’nde yol genişletme çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışma ile 6 metre genişliğindeki yol 15 metreye çıkmış olacak.

Burada yaptıkları çalışmanın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “8 ilçemizi bir birine bağlayacak çevre yolumuzda devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak çalışması Adnan Özejder Caddemizi birbirine bağlayacak ve Çiftlik Pınarı Caddesi-Adnan Özejder Caddesi kavşağından sonra Osmancık Caddesi’ne kadar ulaşımı sağlayan bir yol olacak” dedi. Aşgın, 950 metre uzunluğa sahip Çiftlik Pınarı Caddesi’nde çalışmaların sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 17:28