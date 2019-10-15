Çiğdem Anaokulu eğitim hayatına başladı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da yeni hizmete giren bağımsız Çiğdem Anaokulu dün eğitim hayatına başladı.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 8. Sokak Numara 2’de hizmete giren Çiğdem Anaokulunun Kurucu Müdürü Berat Tansu Yılmazer’e nezaket ziyaretinde bulundu.





’ESKİDEN EK BİNA OLARAK KULLANILIYORDU’

Ziyarette okulla ilgili bilgi veren Çiğdem Anaokulu Kurucu Müdürü Berat Tansu Yılmazer, okulun dün eğitim öğretim hayatına başladığını belirterek, eskiden bu binanın Saim Akaydın İlkokulunun ek binası olarak kullanıldığını söyledi.



160 KAPASİTESİ VAR

Okulun 160 öğrenci kapasitesi olduğunu, şuan 20 öğrenci ile eğitime başladıklarını dile getiren Yılmazer, “Sınıflar en az 10, en fazla 20 kişi olacak. Sabahçı öğrencilere kahvaltı, öğlencilere ise öğle yemeği verilecek” dedi.



‘36 AYI DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARINI ALIYORUZ’

Eylül ayı itibariyle 36 ayını dolduran öğrencilerin 69 aya kadar kayıtlarını aldıklarını ifade eden Yılmazer, şu an 2 sınıfın dolu 2 sınıfın ise boş olduğunu kaydetti.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe de yapılan hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.