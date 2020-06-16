Çikolata kaplı leblebi lokumu görücüye çıktı

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Lebkur Leblebi Fabrikası yetkilisi Elvan Yiğiter, “Çorum’un meşhur simgesi leblebiye yeni bir boyut kazandırdık” dedi.

Akkent Mahallesi Gimat Toptancılar Sitesi’ndeki tesislerinde gerçekleştirdikleri leblebi üretim faaliyetlerinden bahseden Elvan Yiğiter, yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucu geleneksel leblebiyi gözde lezzetlere dönüştürdüklerini söyledi.

LEBLEBİ İMALATINDA BİR İLK

Üç kuşaktır sürdürdükleri mesleği güncel gelişmeler ışığında yeniden şekillendirdiklerini vurgulayan Elvan Yiğiter, leblebi kurabiyesi ve acı baharatlı cips leblebi imalatının ardından çikolata kaplı leblebi lokumu ürettiklerini açıkladı.

Tescilli markalarından ‘Lebkay’ ile çikolatalı leblebi lokumu, ‘Lebkur’ ile leblebi kurabiyesi, ‘Çorum Ateşi’ adı altında ise acılı ve baharatlı, cips tadında leblebi ürettiklerini anlatan Yiğiter, geliştirdikleri ürünlerle Türkiye’de bir ilke imza attıklarını kaydetti.

ÇORUM’UN SAYILI ÜRETİCİLERİNDEN

‘Yerli Üretim’ logosu taşıyan ambalajlarla raflarda yerini alan ürünlerinin büyük beğeni topladığını dile getiren Yiğiter, “Yeni lezzetlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.

Sektörde Çorum’un sayılı üreticilerinden olduklarını belirten Yiğiter, “Leblebi ve mamullerini, Çorum’un namusu olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” diye konuştu.

Meşhur Çorum leblebisinin yanı sıra çıtır, gevrek, şekerli, tuzlu, acılı ve peynir soslu leblebi ile paketli leblebi unu imalatı da yaptıklarını söyleyen Yiğiter, ürünleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Çevreyolu’ndaki Çorum FK Tesisleri yanında bulunan Lebkur Leblebi Fabrikası’na beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 18:06