Cildinin değerini bilenlerin yeni adresi: İRONİS KOZMETİK

FATİH BATTAR

6 yıl Ankara’da Macup ve Cilt Bakım Uzmanlığı yapan Serkan Sarıtaş, Çorum’da ilk devlet destekli kozmetik ürünlerin satıldığı İronis Kozmetik’i açtı.

Türkiye’de sadece Kocaeli Üniversitesi’nde bulunan Kozmetik Kimya Bölümü’nden mezun olan Sarıtaş, İronis Kozmetik’te devlet destekli Ege Üniversitesi Biokimya laboratuvarında üretilen ve tamamen yeni nesil biyoteknoloji ile üretilen kozmetik ürünleri Çorum halkına hizmet vermeye başladı.

ÜRÜN ALANA ÜCRETSİZ CİLT BAKIMI

‘Cildimin Değerini Biliyorum’ sloganıyla Çorum’da ilk ve tek devlet destekli kozmetik ürün satışı yapan firma olduklarını belirten Sarıtaş, firma olarak cilt bakım ürünlerini alan herkese ücretsiz cilt bakım analizi ve ücretsiz makyaj yaptıklarını söyledi.

Kişiye özel bir cilt analizi çıkardıklarını belirten Sarıtaş, 6 ay boyunca cilt bakımı yaptıkları kişilerin değişimini gözler önüne serdiklerini söyledi. Ürünlerin Ege Üniversitesi Biokimya Laboratuvarı’nda üretildiğini ve yeni nesil biyoteknoloji ile bitkisel aktif ürünler olduğunu aktaran Sarıtaş, ürünleri kullanan bayanların değişimi hemen fark edeceğini kaydetti.

Türkiye’de sadece Kocaeli Üniversitesi’nde bulunan Kozmetik Kimya Bölümü’nden mezun olduğunu ve 6 yıl boyunca Ankara’da Macup ve cilt bakım uzmanlığı yaptığını dile getiren Sarıtaş, 10 yıllık tecrübelerini Çorumlu bayanlarla paylaşmak için İronis Kozmetik’i açtığını söyledi.

ÜRÜNLERDE PARABEL VE PETROL TÜREVİ MADDELER YOK

Ürünlerde kesinlikle parabel ve petrol türevi enzimler olmadığını belirten Sarıtaş; “İronis Kozmetik olarak Ege Üniversitesi’nde tamamen yeni nesil biyoteknoloji ile bitkisel aktif kozmetik ürünleri kullanıyoruz. Ürünlerimizi kullananlar farkımızı hemen anlayacak. Ayrıca bizden ürün alan herkesi ücretsiz cilt bakım analizi yapıyoruz. Cildinin özelliğine göre kullanması gereken ürünleri öneriyoruz. 6 ay gibi bir sürede cildindeki değişimi hep birlikte görüyoruz. Ürünlerimizin garantisini veriyoruz.” dedi

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ONAYLI DEVLET DESTEKLİ ÜRÜNLER

İronis Kozmetik olarak Ege Üniversitesi’nin Sheıda Profesyonel ürünlerini ve saç Bakım, cilt bakım ve makyaj ürünlerinin tercih edilen markası Uber ürünlerini kullandıklarını belirten Sarıtaş, ürünlerin özelliklerini şu şekilde anlattı; “Ege Üniversitesi’nde üretilen Sheıda Profesyonel’in Snow White ürünü leke giderici krem serisi tüm cilt tipleri için en uygun toleransı ve korumayı sağlayan formule sahiptir. Ar-Ge projeleri ile Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzun süren bilimsel çalışmalar sonucunda ciltteki lekelere son vermeye yönelik hazırlanmıştır. Bu ürünümüz portakal kabuğundan elde edilen polimetoksiflavonoidlerdir. Deri hücrelerinde melanin sentezini inhibe ederek leke oluşumunu engeller. E ve C vitaminleri sayesinde cildi besler ve cilt yıpranmalarına karşı etkili olur.

ENDLESS YOUTH GÜNDÜZ YAŞLANMA KARŞITI CİLT BAKIMI

Endless Youth içindeki E ve C vitamini, aktif riboxyl, hyaluronic acid, butyspermum parkii butter, sweet almand oil ile yaşlanma ve kırışıklıklara karşı hücrelerin yenilenmesinde etkili olur. Cildin genç ve kırışıksız kalmasına yardımcı olur. Cildin ihtiyacı olan vitaminleri bünyesinde bulundurur. Cildin nemlenmesine yardımcı olur, ciltteki tahrişi giderir. Cildin beslenmesine ve yenilenmesine destek olur, hasar görmüş ciltlerin onarılmasına yardımcı olur.

İronis Kozmetik olarak leke giderici krem serileri, yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünlerinin yanı sıra gün aşırı kalıcı deodorant çeşitleri, saç bakım ürünleri ve yeni nesil makyaj ürünleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Sarıtaş, cildinin değerini bilen, cildini seven, güzelleşmek isteyen ve hep genç kalmak isteyen tüm bayanları Eğdire Çarşısı (Ahlatcı Kuyumculuk karşısı) adresindeki İronis Kozmetik’e davet etti.