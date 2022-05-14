Çimento arazisine yapılacak proje için geri sayım başladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uzun süreden beri üzerinde titizlikle çalıştıkları çimento fabrikası arazisi üzerinde uygulayacakları projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanıyla düzenlediği istişare toplantısında projeyle ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, çimento fabrikası arazisinde uygulayacakları projenin Çorum’un gelecek yüz yılına damga vuracağını ifade etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın teşkilat görevi nedeniyle katılamadığı toplantıda Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye başkan yardımcıları, proje müellifi firma yetkilileri ile projede gelinen son durumu değerlendiren Başkan Aşgın, burada kamuoyunun merakla beklediği konulara açıklık getirdi. Aşgın, “Süreci büyük bir hassasiyetle, titizlikle yürüttük. En doğru kararı vererek, şehrin ihtiyacı olan en doğru projeyi uygulayacağız.” diye konuştu.

200 hektarlık alanda yeni bir şehir kurulacak

Belediye Başkanı Aşgın, yaptıkları çalışmayla yaklaşık 200 hektarlık alanda yeni bir kuracaklarını ifade etti. Plan çalışmalarının devam ettiğini belirten Aşgın, “Planlama süresi sonrası parselasyon çalışmalarını da kısa sürede tamamlayacağız.” dedi.

Çorum’un yeni bir kent siluetine kavuşacağının altını çizen Başkan Aşgın, “Bu önemli proje, şehircilik anlamında Çorum’un geleceğine yön verecek bu büyük proje şehrimizde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Şehrimizde yaşayan, bu şehre dair hayalleri olan herkesin görüşlerine başvurduk. Hemşehrilerimizin beklentilerini ve taleplerini dinledik. İnşallah en güzel projeyi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

alil HalilHalil

“Cumhurbaşkanımız, bizim en büyük şansımız”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirdikleri tüm projelerde olduğu gibi çimento fabrikası arazisi üzerinde hayata geçirecekleri projesini hayata geçirmede kendilerine büyük destek veren, cesaretlendiren, önlerini açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 14:38