Çirkin iftiralara Vali Çiftçi'den cevap

İskilipli Atıf Hoca'nın 95.anma törenine katıldığı için ulusal bazı basın organları tarafından haksız eleştirilere maruz kalan Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından cevap verdi.

'Tarih bir övgü ve sövgü kitabı değildir, tarih ibret alınmak içindir.' diyen Vali Çiftçi, İskilipli Muhammed Atıf Efendi'yi bir kez daha rahmetle andığını söyledi.

İskilip'te yapılan anmanın doğru olduğunu aktaran Çiftçi, şunları söyledi;

"4 Şubat Perşembe günü şehadetinin 95. yılında kabri başında dua ettiğimiz ve fatiha okuduğumuz, akabince İskilip Ulu Camii’nde ruhuha okunan mevlid-i şerif ve hatmi şerifleri dualadığımız İskilipli Muhammed Atıf Efendi’yi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum...

1876-1926 yıllarında yaşayan ilim, aksiyon ve dava adamı M. Atıf Efendi’yi geçen yıl da (2020) Valiliğimiz, Çorum Belediye Başkanlığımız, Hitit Üniversitemiz ve Atıf-Der işbirliğiyle anmış ve bilimsel bir sempozyumda ilmi, içtimai ve siyasi yönleriyle ele almıştık. Gayemiz İskilipli M. Atıf Efendiyi tartışmalı alandan ilmi alana çekmek, eserleri ve hayatıyla değerlendirmek, nihai hükmü aziz milletimizin vicdanına bırakmaktı. Bu yıl da düzenlemeyi düşündüğümüz sempozyumu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik, onun yerine bu yıl Atıf-Der’in organize ettiği şekliyle sade bir kabir ziyareti ve mevlid programıyla sınırlı tuttuk.

Tarih bir övgü ve sövgü kitabı değildir, tarih ibret alınmak içindir. Geçmişimizden ders çıkarmak, yapılan hataları tekrar etmemek, geçmişte yaşanan acıları yeniden yaşamamak için tarihten ders almamız gerekir. Biz de tam bu gerekçelerle geçen yıl sempozyum düzenledik, bu yılki anma etkinliğine katıldık...

27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra şehit edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu bu millet hiç unutmadı ve itibarları iade edildi, devlet töreniyle anıt mezarlarına nakli gerçekleştirildi. Yassıada Mahkemelerinin verdiği idam kararları milletimizin vicdanını yıllarca kanattı, adalet duygusunu örseledi. Şükürler olsun ki, aradan yıllar geçtikten sonra bu yanlış, devlet adına düzeltildi, milletin adamları şimdi huzur içinde ebedi istirahatgahlarında zalimlerle hesaplaşacakları günü bekliyorlar...

Düşünce dünyamızın yıldızlarından Merhum Nurettin Topçu’nun ifadesiyle, M. Atıf Efendi gibi Esad Erbili ve Müftü Ali Rıza Efendi de millete gözdağı vermek ve sindirmek için zulmen idam edilmişlerdir. Bu manada İskilipli Atıf Efendi yine merhum Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın ifadesiyle “son devrin din mazlumlarından” biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir...

Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyor, ma’şeri vicdanda makes bulacağına can u gönülden inanıyorum. Takdir milletimize aittir."

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 00:07