‘Çocuğumu kaçıranların yargılanmasını istiyorum’

FATİH BATTAR

Çorum’da 18 gün önce parkta oynarken 4 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı ve taciz edildiği iddia edildi. Çocuğunun kaçırıldığını ve taciz edildiğini iddia eden anne Yasemin Bilen, aradan 18 gün geçmesine ve karakola ifade vermelerine rağmen sorumlular hakkında hiçbir hukuki işlem başlatılmadığını iddia ederek, dün çocuğunun kaçırıldığı parkta bir basın açıklaması yaptı.

Anneannesi ile birlikte parkta oynarken, anneannesinin 2 dakikalığına eve gitmesinden faydalanan yaşlı kadının çocuğunu zorla kaçırdığını ve cinsel tacizde bulunduğunu ileri süren Bilen, olayın ardından karakola gidip ifade vermelerine rağmen sorumlular hakkında hiçbir hukuki işlem başlatılmadığını söyledi.

Çocuğunu kaçıran kadının, 2 Irak uyruklu vatandaşlara satacağını öne süren Bilen, çocuğunu komşularının ihbarı ile kadının elinden zorla aldığını kaydetti.

Olaydan sonra 4 yaşındaki çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç tedavisine başladığını belirten Bilen; “Çocuğum anneannesi ile birlikte parkta oynarken, anneannesi evden bir şey almaya gidince bu kadın çocuğumu zorla evine götürüyor. Çocuğumun başka bir eve girdiğini gören komşularım hemen bize haber verdi. Biz de hemen kadının evine gittik. Kadın çocuğumu bırakmak istemedi. Öğrendik ki kadın çocuğumu 2 Iraklı’ya satacakmış. Olayın ardından hemen karakola gidip ifade verdik ama aradan 18 gün geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Biz karakola gidiyoruz onlar elini kolunu sallayarak geziyor. Biz adaletin tecelli etmesini, çocuğuma bunları yapanın cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğum şu an 4 yaşında ama psikolojik destek alıyor. Biri dokununca korkuyor.” dedi

Çorum Kadın Meclisi de olayın ardından anne Yasemin Bilen’e destek için parkta bir basın açıklaması yaptı.

Çorum Kadın Meclisi adına bir basın açıklaması yapan Semanur Çetintaş, şüphelilerin derhal tutuklanması ve adil, tarafsız bir yargılama sürecinin başlatılması gerektiğin belirterek; “Bizler, Çorum Kadın Meclisi üyeleri olarak, henüz 4 yaşında istismara uğrayan B. B. ve ailesi için adalet istiyoruz. Şüpheliler derhal tutuklanmalı; çocuğun üstün yararı esas alınarak adil, tarafsız ve etkin yargılama süreci başlatılmalıdır. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen şüphelilerin ifadelerinin dahi alınmadığını biliyoruz. İstismarcıların sokaklarımızda, parklarımızda serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Devlet, çocukların korunması, istismarın önlenmesi ve istismarcıların cezalandırılmasıyla mükelleftir. Burada bir kez daha hatırlatıyoruz: Çocuk Koruma Kanunu ve Lanzarote Sözleşmesi eksizsiz ve etkin uygulanmalıdır. Çocuklara yönelik her türlü şiddet ve sömürü önlenmeli, çocuklar korunmalı ve güçlendirilmelidir. Çocuklara yönelik suçların failleri haksız indirimlerden yararlanmamalı, caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. İstismarcısıyla yüzleştirileceği duruşmadan iki gün önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren dokuz yaşındaki Y. K.’yı unutmadık. Çocuk ve ailesi, yargılamanın her aşamasında travmatik sonuçlar doğurabilecek uygulamalardan korunmalıdır. Kadın Meclisleri olarak B.B. ve ailesinin adalet mücadelesinde yanlarındayız. Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Çocukların güldüğü, kadınların yaşadığı bir dünya için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 18:36