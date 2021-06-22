Çocuklar Anadolu Masalları’nı dinledi

FATİH BATTAR

"Anadolu Masalları Projesi" kapsamında, Çorum’da minik öğrencilere geleneksel kıyafetlerle canlandırılarak masallar anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ‘Anadolu Masalları’ projesi kapsamında Çorum’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından masal şenliği düzenlendi.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe çocukların ilgisi yoğun olurken, etkinliğe katılan çocuklara Anadolu Masalları anlatıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır; “Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun ortaklığıyla hayata geçirilen ‘Anadolu Masalları Projesi’, çocukları kendi kültürel kodlarımızı taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu Masalları ile tanıştırmayı amaçlıyoruz.” dedi

Anadolu masallarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini anlatan Kır, "Anadolu masalları aslında kadim medeniyetimizin Anadolu coğrafyasının değerlerini iyiliğini, doğruluğu, çalışkanlığı, erdemi ve fazileti çocuklarımızla buluşturma projesidir" diye konuştu.

Kır, projeye desteklerinden dolayı da Çorum Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından geleneksel kıyafetlerle çocuklar Anadolu Masalları’nı anlattı. Etkinliğe katılan çocuklar hoşca vakit geçirirken, belediye de çocuklara limonata ve pamuk şeker ikramında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 12:17