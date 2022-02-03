EROL TAŞKAN

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, mahallesinde park yeri işaretlenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Tonlarca altın bağışlansa bu kadar sevinemezdim. Çocuklar kadar mutluyum, 25 yıllık özlemimiz sona erdi.” dedi.

25 yıldır muhtar olarak hizmet verdiğini sözlerine ekleyen Seydi Demiray, “En büyük özlemim” sözleriyle tarif ettiği park konusunda, Belediye Meclisi’nin son toplantısından müjdeli haberlerin geldiğini ve bu kararın kendisi başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sevincini belirten Demiray, duygularını ve teşekkürünü şu sözlerle ifade etti; “Yeniyol Mahallesi’nin 25 yıllık muhtarıyım. Mahalleme yakışır bir park olmasını çok arzu ediyordum. Değerli Belediye Başkanım Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve tüm meclis üyelerine, bu arzumuzu yerine getirerek mahalleme park yapılması için onay verdiler. Dünyaları bana verseler bu kadar sevinemezdim, çok mutlu oldum. Park onayını verdikleri için hepsine mahallem adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, parkımızın bir an önce yapılmasını bekliyoruz.”