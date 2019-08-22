Çocuklarını okutmak için iş hayatına atılan kadın girişimcinin başarısı öyküsü

FATİH BATTAR

Çorum’da üç çocuk annesi 45 yaşındaki Nesrin Sarıca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle 3.dükkanını açtı.



Eşinin desteği, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ın da teşvikleriyle 4 yıl önce KOSGEB’e başvuran Sarıca, Çorum’da 3.dükkanını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Azmi ve başarısı ile kadın girişimcilere örnek olan Nesrin Sarıca, çocuklarını okutmak için çıktığı yolda bugün 4 kişiye iş veriyor. Sarıca’nın en büyük hedefi ise İstanbul’da da süt ve unlu mamülleri dükkanı açmak.

Çocukların okutmak için iş hayatına atılan ve bugün 3 dükkanıyla Çorum’da süt ve unlu mamüller üzerine satış yapan tek kadın girişimci olan Sarıca, başarısının öyküsünü gazetemize anlattı:

Ailevi nedenlerden dolayı okuyamadım ve okuma isteği hep içinde ukte kalmıştı. Evlendikten sonra ortaokulu dışardan bitirdim. Liseyi bitirdim ardından üniversite sınavlarına girdim. Üniversiteyi kazandığım dönemde üçüncü çocuğum oldu. Üniversiteyi dondurmak zorunda kaldım. Çocuklarımı okutmak için mecburen çalışmam gerekiyordu. İş aramaya başladım. 9 ay İŞKUR’un TYÇP projesinde çalıştım. İŞKUR’un 9 aylık iş programı sona erince Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım bana neden sen kendi işini kurmuyorusun dedi ve eşimin de desteğiyle KOSGEB’ten aldığımız hibe ile Dalgıçlar Süt Ürünleri’nden bayilik aldık. Eşimin işyeri kapanınca çocuklarımı okutmak için ikinci şubemizi açtık. 1 yıl önce de üçüncü şubemizi açtık. 4 yıl önce İŞKUR’un iş programlarında çalışırken bugün 3 dükkanımızda İŞKUR’dan eleman çalıştıyoruz. Bir kadın girişimci olarak bayanlara tavsiyem iş hayatından korkmamaları. Sağolsun devletimiz bayanlara yönelik çok ciddi destekler veriyor. Ben de iş hatına girerken korkuyordum yapabilirmiyim diye ama bugün çok şükür 3 dükkanımız var.” ifadelerini kullandı.



Sarıcalar Süt ve Unlü Mamüller olarak, Dalgıçlar’ın süt ürünlerinin bayiliğini yaptıklarını belirten Sarıca, unlu mamülleri ise kendilerinin dükkanda yaptıklarını ve tamamen doğal, el yapımı ürünler olduğunu söyledi.





DOĞAL BESLENENLERİN YENİ ADRESİ

Doğal beslenmek isteyenlerin yeni adresi olan Sarıcalar Süt ve Unlu Mamülleri, tamamen doğal ve el yapımı ürünler satılıyor.

Sarıca; “Süt ürünlerimiz Dalgıçlar’dan geliyor. Unlu mamüllerimizi ise biz kendi yerimizde tamamen doğal el yapımı ürünler hazırlıyoruz. Köy ürünlerimiz çok revaçta. Köy yumurtası, köy sütü, manda sütü, manda kaymağı, manda tereyağı, yufka, mantı, erişte, kadayıf, gözleme, bazlama ve baklagil çeşitleri ile Çorum halkının hizmetindeyiz.” dedi



Doğal ve taze ürünlerle beslenmek isteyenler için Sarıcalar Süt ve Unlu Mamülleri, Eşref Hoca Caddesi numara 22 (Milli Eğitim Müdürlüğü yanı) adresinde Çorum halkının hizmetinde.