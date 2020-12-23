Çok miktarda makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 480 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kaçak yollardan sokulan kaçak eşyaların ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde üç şüpheli şahsın aracında yapılan adli aramada 1 milyon 480 bin adet sahte ve mükerrer bandrollü içi boş makaron sigara yakalandığı, şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldığı ifade edildi.