Çölyak Derneği tanıtım standı açtı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Çölyak Derneği Piri Baba Çamlığı arkasında bulunan Sanat Sokağı’na kalıcı tanıtım standı açtı.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Özel Anadolu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selami Bolat ve davetliler katıldı.

‘STANTTA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRECEĞİZ’

Açılışta konuşma yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, standın kalıcı olarak faaliyet vereceğini belirterek, bu stantta çölyak hakkında farkındalık oluşturacak ve vatandaşları bilgilendireceklerini söyledi.

‘YENİ TANI ALANLAR BİZİMLE İLETİŞİME GEÇSİN’

Standın derneğe tahsis edilmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Fatma Müjgan Demir, “Çölyakla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza kapımız açıktır. Yeni tanı alan çölyaklıların kesinlikle bizimle iletişime geçmesini öneriyorum. Glutensiz beslenme hakkında hayatlarını kolaylaştırmak için destek vermek istiyoruz” dedi.

‘GLUTENSİZ MUTFAKTA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ STANT VESİLESİYLE ÇÖLYAKLILARA ULAŞTIRACAĞIZ’

Yakın zamanda glütensiz mutfakta ürettikleri ekmek, simit ve kurabiye gibi ürünlerin dernek üyelerine ve glütensiz beslenen kişilere ulaşımını da bu stant sayesinde kolaylıkla ulaştıracaklarını vurgulayan Demir, “Kurulduğu günden beri çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan ve proje geliştiren yönetim kurulumuz, ilimizin çölyaklılar için daha yaşanabilir bir yer olması için çalışmaktadır. Çok daha güzel gelişmeleri ilimizde yaşarız inşallah. Derneğimiz açısından çok büyük bir özlemle beklediğimiz ve önemli faydalara sebep olacak “Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü” nü kazanmak içinde müracaatımızı yaptık. Kamu yararına çalışan dernek olabilirsek derneğimizin etkinliği ve gücünün çok artacağına ve ailelere daha faydalı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AZİME ÇİFTÇİ’YE ONURSAL ÜYE BELGESİ

Konuşmanın ardından Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’ye derneğe katkılarından dolayı Onursal Üye belgesi takdim etti.

Çeşitli ikramların ardından açılış programı sona erdi.