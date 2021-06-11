Çölyaklılara glutensiz mutfak eğitimi verilecek

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da çölyak hastalarına glutensiz gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Çölyak Derneği tarafından hayata geçirilen 'Glutensiz Mutfak Uygulamaları' projesinin “Mutfağımızı Tanıtıyoruz” projesi tanıtıldı. Proje kapsamında çölyaklılara glutensiz mutfakla ilgili eğitim verilecek.

Tanıtım toplantısına Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve dernek üyeleri katıldı.

Açılışta konuşma yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, projeyi İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıklarını belirterek, “Projemiz önceki glutensiz mutfak projemizin devamıdır. Pandemiden dolayı bu zamana kadar erteledik. Bu projede de glutensiz mutfağımızı tanıttıktan sonra, eğitimlere başlayacağız. Yiyecek yapım kursları başlayacak. 10’ar kişilik 3 grupta 30 kişiye yiyecek yapım kursları verilecek. Bu kurslarda en temel ihtiyaç olan ekmek, simit, kurabiye, pide ve unlu mamüllerin eğitimi alacağız. Her grup 48’er saat eğitim alacak” dedi.

Konuşmanın ardından eğitimin verileceği glutensiz mutfak hizmete açıldı.