Çomar Barajı’ndaki kaçak yapılar için yasal sürenin dolması bekleniyor

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çomar Barajı etrafındaki kaçak yapılarla ilgili başlatılan yasal sürecin devam ettiğini belirtti.

Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında gündem dışı konuşan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çomar Barajı etrafındaki kaçak yapılaşmaya dikkat çekerek, “Su sorunun çözümünde Koçhisar Barajı İsale Hattını çok kıymetli buluyoruz. Çünki bundan sonra şehrin onlarca yılını kurtaracak bir projedir. Ama bunun yanında elimizdeki mevcut su havzaları ile ilgili bir iki kelam etmek istiyorum. Çomar Barajına gittiğinizde etrafa hiç baktınız mı? Her türlü yasal sınırı aşmış bir yapılaşma var. Böyle kuraklık zamanlarında buradan şehre biz su veriyorsak neden oradaki yapılaşmaya göz yumuyoruz. Yıkım kararları varsa neden bu kararlar uygulanmıyor? Hadi onları yıkmıyoruz yeni yapılaşmanın önüne neden geçmiyoruz? Belediyemizin bu konuda biran evvel gereğini yapmasını rica ediyoruz”dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise Çomar Barajı çevresindeki kaçak yapılaşma ile ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirterek, “Su havzalarındaki kaçak yapılarla ilgili yasal süre 19 Mart’ta bitecek. Bu sürede elimize mahkemeden yürütmenin durdurulduğuna dair bir tebligat ulaşmazsa hukuki süreci devam ettireceğiz. Su havzaları artık daha önemli bir konuma gelmiştir. Burasıda şuanda bizim gözden çıkartabileceğimiz bir durumda değil. Mevcut yapılaşma hukuka aykırı yapılaşmadır. Süreci takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 18:44