Çopraşık köyüne Halı Saha yapılacak

FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi Eylül ayı üçüncü oturumu dün gerçekleştirildi. Başkan Osman Günay başkanlığında toplanan meclis, açılış yoklaması ve önceki gün tutanak özetinin okunması ile başladı.

Mecliste Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2019 yılı Performans Planı’nda yer alan Güllük köyü tarımsal sulama tesisine güneş enerjisi paneli yapım işinin teknik nedenlerden dolayı yapılamamasından bu iş için ayrılan 160 bin TL’den 70 bin TL’sinin Alaca’ya bağlı Çopraşık köyüne halı saha yapılması hususu görüşüldü.

Daha önce belde olan ve bin kişinin üzerinde bir nüfusa sahip olan Çopraşık köyüne halı sahaya yapılması oy birliği ile kabul edildi.