ÇORBİS'i kullananların sayısı 9 bini geçti

Çorumluların büyük ilgi gösterdiği ÇORBİS, abone sayısı 9 bini aştı.

8 farklı istasyonla hizmet vermeye başlayan uygulama büyük ilgi görürken, arkadaş grupları ve aileler için haftasonu ve akşam saatlerinde ÇORBİS’le vakit geçirmek artık şehirde bir alışkanlık haline geldi.

Çorum Belediyesi tarafından şehirde bisiklet kültürü ve sağlıklı yaşam için sporun yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen akıllı bisiklet sistemi (ÇORBİS), 15 bin kiralama sayısını geçti.

“Her geçen gün ilginin arttığı ÇORBİS ile Çorum’da bisiklet kullanma alışkanlığını artırıyoruz.” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şu an için 8 olan istasyon sayısını yakın zamanda artıracaklarını ifade etti. Çorumluların özellikle akşam ve haftasonları ÇORBİS’e yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Aşgın, “ÇORBİS, hizmete başladığı günden bu yana hemşehrilerimizin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Abone sayısı bugün itibariyle 9059 oldu. 16 Eylül’den bu yana kiralama sayısı 15 bine ulaşan ÇORBİS’i kullanan vatandaşlarımız hem spor yapıyor hem de aileleriyle keyifli vakit geçiriyor. Sporun yanı sıra ulaşım konusunda da sağlıklı bir alternatife kavuşan vatandaşlarımız için hem bisiklet hem de istasyon sayılarımızı artıracağız. ÇORBİS ile birlikte hemşehrilerimizin bisiklet kullanmayı yaşam biçimi haline getireceklerine inanıyorum. Bu şehir dünyanın merkezi olduğu gibi sporun da merkezi olacak demiştik. Önümüzdeki yıl tamamlayacağımız tesis ve projelerimizle Çorum, sporun da merkezi konumuna gelecek .” dedi.

