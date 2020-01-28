ÇORDEF afetzedelerin yanında

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde depremin vurduğu afetzedelere yardım eli uzattı. 

ÇORDEF afetzedelerin yanında

RECEP MEBET
Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde depremin vurduğu afetzedelere yardım eli uzattı. 

ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten öncülüğünde harekete geçen İstanbul’daki hemşehrilerimiz, battaniye, giysi, gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdı. 
Başkan Yardımcısı Dursun Ünlü, Genel Sekreter Yalçın Akbay, Başkan Vekili Nihat Çeşme, Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk ve Ataşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Aydoğanoğlu’nun da katıldığı yardım organizasyonunda toplanan malzemeler Sivrice’de oluşturulan AFAD Kriz Merkezi’ne teslim edildi.

İl Afet Koordinasyon ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çalışmaları da inceleyen heyet, depremzede ailelerle de bir araya geldiler.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Çorumlu hemşehrilerine teşekkür eden ÇORDEF Başkanı Gölten, “Deprem felaketini yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 13:23
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