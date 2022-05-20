ÇORDEF'in yeni başkanı Dursun Ünlü oldu

FATİH AKBAŞ

İstanbul'da faaliyet gösteren Çorum Dernekler Federasyonu’nun (ÇORDEF) 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda başkanlığa Dursun Ünlü seçildi.

Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Federasyonun yönetim kurulu faaliyet raporu ile gelir gider bilançolarının görüşülerek kabul edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Mevcut başkan İsmail Gölten ile başkan vekili Dursun Ünlü’nün başkanlık için yarıştığı genel kurulda kazanan Dursun Ünlü oldu.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan ÇORDEF’in yeni başkanı Dursun Ünlü, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Genel kurula katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz rekabet için değil, birlik ve beraberlik için çıktık bu yola Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz”dedi.

ÇORDEF 4. Olağan Genel Kurulu’nda Dursun Ünlü’nün başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer aldı: “Yönetim Kurulu: İsa Sözen, Erol Yavaş, Nihat Çeşme, Ercan Sezginoğlu, Battal Kaçmaz, Besim Karaboğa, Kamil Gezer, Kamil Beldek, Abdullah Çıtak, Özman Gölet, Gamze Kaya, Veysel Erdem, Musa Cebeci, Ümit Bilmez. Denetim Kurulu: İbrahim Sözen, Mustafa Canlı, Bekir Okumuş.