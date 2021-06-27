Çorum 1 haftadır sağanağa teslim

Çorum yaklaşık 1 haftadır sağanak yağışa teslim oldu. Çorum'da bu hafta sağanak yağışlar etkili olurken, bugün de yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Kısıtlamalı son pazar gününde Çorum'da cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, tarım arazileri de büyük zarar gördü. Belediye ve itfaiye ekipler gelen ihbarlar üzerine su basan yerleri tahliye etmek için çalışma başlattı. Çorum için yarın da sağanak yağış olacağı uyarısı yapılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların Salı gününden itibaren yerini güneşli havaya bırakacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021, 20:29