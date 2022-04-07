Çorum 2030’a kadar demiryolu ile tanışacak

‘Ulaştırma 2053 Vizyonu'na göre hızlı trenlerle bağlanan il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Aralarında Çorum’un da bulunduğu 44 il yüksek hızlı trenle tanışacak.

‘Ulaştırma 2053 Vizyonu'na göre Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Hattı 2024 yılında başlayacak ve 2030 yılına kadar tamamlanacak. Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın ise 2024-2030 yılları arasında tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklanan plana göre 2053'e kadar 44 il daha hızlı trenle tanışacak. Böylece hızlı trenin ulaşacağı il 52'ye çıkacak.

Ankara-İstanbul arasına kesintisiz 'Süper Hızlı Tren" hattı kurulacak. Rize ve Trabzon gibi Karadeniz iller de hızlı trene kavuşacak. Konuşmasına "Şimdiye kadar nasıl durmadıysak, bundan sonra da bizi kimse durduramaz. Devlet aklıyla hazırlanmış, ülkemizin önünü açacak 30 yıllık planlarımız hazır" diyerek başlayan Karaismailoğlu 2053'te Türkiye'deki araç sahipliğinin 2019'a göre yüzde 242 artacağını, GSYH'nin 2053'te 11 trilyon 240 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü, nüfusun 112,61 milyon olmasının beklendiğini söyledi.

ÖNCELİK DEMİRYOLU

Bu verilere göre planlama yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu yolcu taşımacılığında 2053'te trenin payını 6 kattan fazla artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu "Böylece kara yolunun 2023'te yüzde 71'in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053'te yaklaşık yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. Bu rakamlar aynı zamanda karbon salımının ciddi anlamda azaltılması anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, 2053 yılına kadar 6 bin 196 kilometre hızlı tren hattı, 1.474 kilometre konvansiyonel hat, 622 yüksek hızlı tren hattı ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demiryolu hattını tamamlamayı öngördüklerini belirterek, 2053 yılına kadar demir yolları ile ilgili planlamaları hakkında bilgi verdi. Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053 yılına kadar tamamlanacak 622 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 546 kilometresini önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demir yollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak"

2053'E KADAR YAPILACAK OTOYOLLAR

“Aydın-Denizli, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Savaştepe, Çanakkale-Savaştepe, Ankara-Kırıkkale-Delice, Antalya- Alanya,Sapanca-Afyonkarahisar, Samsun-Mersin, Trabzon-Habur, Afyon-Burdur, Alanya-Silifke, Delice-Samsun, Ankara-İzmir, Bozüyük-Afyonkarahisar, Denizli-Burdur-Antalya, Gerede-Merzifon-Bürgulak, Şanlıurfa-Habur (Diyarbakır bağlantı yolu dahil), Sivrihisar-Bursa

HAYATA GEÇİRİLECEK YHT VE HIZLI TRENLER

2019-2022

Karaman-Ulukışla, Konya-Karaman, Bursa-Osmaneli, Bandırma-Balıkesir

2019-2023

Ankara-Sivas, İzmir-Ankara (İzmir-Afyon kesimi), Halkalı-Kapıkule Adana-İncirlik-Toprakkale, Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar

2023-2029

İzmir-Ankara (Ankara-Afyon kesimi), Bandırma-Bursa, Aksaray-Ulukışla, 3. Havalimanı-Çatalca

2024-2030

Delice-Çorum, Adapazarı-Gebze-Halkalı, Ulukışla-Yenice, Aliağa-Çandarlı-Bergama, İstanbul-Ankara (Süper HT), Sivas-Erzincan, Yerköy-Kayseri, Bursa-Gemlik, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Konya-Seydişehir-Antalya, Balıkesir-Bergama, Adana-Mersin, Sivas-Çetinkaya, Aksaray-Konya, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli

2026-2035

Çetinkaya-Malatya, Eskişehir-Afyon, Afyon-Burdur, Burdur-Antalya, Kayseri-Aksaray, Çorum-Merzifon, Merzifon-Samsun, Delice-Kırşehir, Kırşehir-Aksaray, Aksaray-Şereflikorçhusar, Nurdağı-Kahramanmaraş, Gaziantep-Şanlıurfa, Şanlıurfa-Mardin, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars, Malatya-Elazığ, Elazığ-Diyarbakır, Kars-Dilucu, 2034-2051, Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur, Siirt-Kurtalan, Adıyaman-Gölbaşı-Kahta, Erzurum-Rize, Erzincan-Trabzon, Tokat-Turhal