Çorum'a 16 milyonluk lisanslı tarım deposu

Çorum’da tarım alanında önemli bir eksikliğin giderilmesi adına büyük bir adım atıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısında bir açıklama yaptı. Özkubat, Çorum’a yönelik hedef projelerden birisi olan Lisanslı Depo kurulması için çaba gösterdikleri kaydetti. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a konuyu ilettiklerini söyleyen Naki Özkubat, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Olağan Genel Kurul’unda Çorum’a yaklaşık 16 milyon TL’lik Lisanslı Depo yatırımı yapılacağı müjdesi kararının alındığını duyurdu.

Özkubat, yatırımın yapılmasında emeği geçen Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ederken, yatırımın tüm Çorum halkına, çiftçilere, hayırlı olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 18:03