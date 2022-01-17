Çorum'a kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Çorum'da kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi günü etkili olan kar yağışının ardından Salı günü Çorum'da etkili kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları da kar yağışı ile birlikte gündüz 2, akşam saatlerinde ise eksi 5 derece olacağı belirtildi.

ASIL KAR 22 OCAK'TA

Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye de kış şartlarını hissettireceği ve soğuk ve kar yağışlı havanın 3-4 gün süreceği ifade edildi.