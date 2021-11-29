Çorum'a özel eğitim kompleksi

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’da özel öğrencilerin eğitim alacağı Özel Mesleki Eğitim Merkezi kazandırılacağını açıkladı.

Kaya; "Özel eğitime muhtaç bireylerin de topluma kazandırılması amacıyla çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Bu doğrultuda Çorum merkezde özel eğitime ihtiyacı olan insanların faydalanacağı Özel Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulması için çalışmalar son aşamaya gelindi. Çorum yeni bir değer olarak gördüğü Özel Eğitim Merkezi’nin projesini tamamlandık. İçerisinde kütüphaneleri, müzik atölyeleri, konferans salonu, görsel sanatlar atölyesi, fizyoterapi salonuyla adeta bir kompleks olarak inşa edilecek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde 12 derslik bulunacak. 4 bin 566 metrekarelik bir alana inşa edilecek Özel Eğitim Kompleksimiz Çorumumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.