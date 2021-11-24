Çorum'a yeni konsept 'Nüfus Müdürlüğü'

FATİH BATTAR

Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da nüfus müdürlüklerinin sahip oldukları iş yükü nedeniyle yenilenme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları kapsamında vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti uygulaması ile çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlandı.

Konsept nüfus müdürlüğü tasarlanırken vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış , ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberinde Vali Yardımcıları Dr. Hakan Kubalı ve Tamer Orhan ile birlikte yeni konsept Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni Nüfus Müdürlüğü'nün kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.