Çorum'a yılın ilk karı yağdı

Beklenen kar yağışı Çorumluları sevindirdi. Sabaha karşı 04.00 sularında başlayan kar yağışı şehrin genelinde etkili olurken Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler sabah işine gitmek isteyen vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için kar yağışı ile birlikte mücadele çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ekiplerin çalışmalarını sabah erken saatlerden itibaren bizzat denetledi. Karla mücadele ekiplerine kolaylıklar dileyen ve ekiplerle birlikte kar küreme çalışmasına katılan Başkan Aşgın, "Nihayet uzun zamandan beri beklediğimiz kar geldi. Gerçekten çok güzel bir sabaha uyandık. Çorum'un tamamında etkili olan bir yağış var. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahadaydık. Şehrimizin her tarafından kar küreme ve temizleme ekiplerimiz, yollarda tuzlama ve kumlama yapan ekiplerimizle etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 04.00'dan itibaren hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için kar temizleme çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Aşgın, kar yağışının bereket olduğunun altını çizerek "Çorum'a Halil İbrahim bereketi yağıyor." dedi.

120 personel ve 24 iş makinası sahada çalışıyor

Kar yağışı ile birlikte Çorum halkının olumsuz etkilenmemesi için Çorum'un dört bir yanında çalışmalara en kısa sürede başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışı ile birlikte 120 personel, 7 sıyırgılı tuzlama aracı, 3 elle tuzlama aracı, 4 greyder ve 10 kamyonla sahadayız. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucami, Gazi, İnönü ile Bahabey Caddeleri ve ana arterler başta olmak üzere şehrimizin tamamında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Temizlik İşleri Müdürü İdris Özyılmaz, Başkan Aşgın'la birlikte karla mücadele çalışmalarının denetlenmesinde eşlik etti.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 10:12