Kuruculuğunu Av. Yakup Alar’ın yaptığı Çorum Adalet Derneği kuruldu.

Derneğin kuruluş amacını açıklayan Av. Yakup Alar, “Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine, adaletin korunması ve geliştirilmesine, toplumsal ya da bireysel şiddet, terör, soykırım, işkence vs benzeri suçların bertaraf edilmesi, suç mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılması maksadıyla hukukun izin verdiği ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde ulusal ve uluslararası mecrada mücadele etmek,toplumsal ve sosyal olaylar karşısında yerli ve milli bir anlayışla faaliyet,görüş,açıklama,toplantı,seminer,konferans gibi faaliyetlerde bulunmak ,sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.” dedi.

Sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterecek olan derneğin özellikle toplumsal ve sosyal olaylar karşısında yerli ve milli bir anlayışla hukuki görüş açıklamak, toplumun bilinçlenmesi konusunda katkıda bulunmak ve bu yönde faaliyette bulunmayı hedeflediği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 19:42