Çorum AK Parti teşkilatı Başkent’te

AK Parti teşkilatı Ankara’da Çorum’un sorunları, ihtiyaçları, Çorum’a yapılan ve yapılması gereken yatırımlar, çalışmalarla yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Çorum AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın ile Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü’den oluşan heyet Ankara’da önemli temaslarda bulundu.

İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret eden heyet, Çorum’da devam eden projeler ve yapılması gereken projelerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanına bilgi verdi. Ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la Çorum için hayati öneme sahip projelerden biri olan Atık Su Arıtma Tesisi görüşüldü. Bakan Murat Kurum Çorum AK Parti heyeti ile yakından ilgilendi.

Avrupa Birliği Fonlarıyla desteklenen Atık Su Arıtma Tesisi projesiyle ilgili talebi olumlu karşılayan Bakan Kurum, ilgili birimlere de gerekli talimatı verdi.

Bakanın Talimatıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Mehrali Ecer’le de görüşen ekip daha sonra Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları görüşmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen’le de verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi Yeni Hizmet Binasının tamamlanmasıyla ilgili İlBank Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü de ziyaret eden ekip Çorum il merkezinde ve ilçelerde ödenek problemi nedeniyle sorun yaşayan bazı belediye yatırımları ile ilgili konuları görüştü.

İlBank Genel Müdürü Yusuf Büyük’ten taleple ilgili olumlu yanıt alan ekip Çorum’a önemli müjdelerle dönüyor.