Çorum Belediyesi 77 personel alacak

Çorum Belediyesi, otobüs şoförü ve büro memuru alımı için Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni bir iş ilanı yayınladı.

İŞKUR’un Çorum iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre Çorum Belediyesi iştirak şirketlerinden olan BELTAŞ A.Ş bünyesine istihdam etmek üzere KPSS şartsız ve sınavsız, 20-55 yaş aralığında iki meslekten 77 memur alımı yapacak.

Çorum BELTAŞ A.Ş personel alımı başvuruları dün başladı, bugün 17.00'da sona eriyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar “Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 Çorum” adresine bizzat veya “https://cokis.corum.bel.tr” adresine online başvuru şeklinde yapılacaktır.

Başvurular yukarıda belirtilen adreslere, özgeçmiş formları ve müracaat koşullarındaki belgeler ile birlikte yapılması gerekmektedir.

Mülakat yer ve zamanı daha sonra SMS yoluyla bildirilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 13:09