Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Sanat Galerisi'ne ödül

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV)’ın 2021 Onur Ödülleri’nin ressam Yalçın Gökçebağ ile kurumsal alanda Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi'ne verileceği açıklandı.

ÇAĞSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Kahramankaptan, kararın ödül yönetmeliği çerçevesinde yönetim kurulunda oybirliğiyle alındığını belirterek, sunum töreninin pandemiyle ilgili gelişmeler dikkate alınarak ilerki bir tarihte yapılacağını bildirdi.

Ödülün ressam Yalçın Gökçebağ'a veriliş gerekçesi şöyle:

“Doğaya verdiği önem, mevsimsel değişiklikleri ve kır yaşamındaki doğa-insan ilişkisini uyumlu biçimde yansıtması, doğayı kendine özgü saf ve şiirsel dille aktarmak için peysaj boyama tekniğine getirdiği yenilikler ve geliştirdiği yeni teknikler, çok sayıda kişi tarafından taklit edilmesine karşın hemen ayırt edilen başarılı anlatımı, Türk resim sanatını yurt içinde ve dışında açtığı sergilerle başarıyla temsil etmesi nedeniyle Yalçın Gökçebağ'a verilmiştir.”

ÇAĞSAV Onur Ödülü’nün kurumsal alanda tüzel kişi olarak Çorum Sanat Müzesi'ne verilmesinin gerekçesi ise şöyle belirtildi:

“Resim sanatının toplumun değişik kesimlerine tanıtılması yolunda yaptığı katkı, eserleri çalıştaylar ve bağış yoluyla doğrudan sanatçılardan sağlaması, sanat hakkındaki bilgi ve görgünün arttırılması yönündeki etkisi, ilkokuldan itibaren her yaşta öğrenciyi ağırlayarak resim derslerini müzede almaları için hazırladığı koşullarla sağladığı olumlu ortam nereniyle Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Sanat Galerisi'ne verilmiştir.”

Alanında en prestijli ödül haline gelen ve, heykeltıraş Mehmet Aksoy’un imzasını taşıyan ÇAĞSAV Onur Ödülleri, plastik sanatlar alanında olağanüstü başarıları, çalışmaları ve destekleri nedeniyle öne çıkan gerçek ve tüzel kişileri ödüllendirerek, bu özel ve tüzel kişilere toplumun şükranlarını belgelemeyi amaçlıyor.

ÇAĞSAV Onur Ödülleri 2001’de ressam Prof. Dr. Adnan Turani ile İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne, 2002’te de ressam Nuri Abaç ile Gazi Terbiye Resim-İş Bölümü’ne, 2003’te ressam- sanat eğitimcisi Prof. Dr. Turan Erol ile Türkiye İş Bankası’na, 2004’te de seramikçi Prof. Hamiye Çolakoğlu ile Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne, 2005’te de Prof. Mürşide İçmeli ile Eczacıbaşı Topluluğu’na, 2006’da ressam-öğretmen Kayıhan Keskinok ile Sabancı Topluluğu’na, 2007'de ressam-müze kurucusu Mustafa Ayaz ile Yaşar Holding'e, 2008'de heykeltraş Burhan Alkar ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na, 2009'da ressam Lütfü Günay ile İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ne, 2010'da heykeltraş Mehmet Aksoy ile Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müzesi'ne, 2011'de ressam Fikret Otyam ile Baksı Kültür ve Sanat Vakfı-Müzesi'ne, 2012'de ressam- eğitimci Nevide Gökaydın ile Cermodern'e, 2013'te ressam Gencay Kasapçı ile Ege Üniversitesi'ne, 2014'te heykeltraş Metin Yurdanur ile Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi'ne, 2015'te ressam Nevzat Akoral ile Erimtan Müzesi'ne, 2016'da ressam-eğitimci Hasan Pekmezci ile Müze Evliyagil'e, 2017'de ressam-eğitimci Zafer Gençaydın ile Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykel Müzesi'ne , 2018'de ressam-eğitimci Zahit Büyükişleyen ile Çankaya Belediyesi'ne, 2019-2020'de ressam Hayati Misman ile Odunpazarı Modern Müze'ye verilmişti. (Haber Merkezi)