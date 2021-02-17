Çorum Belediyesi Şehitliği onaracak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çorum Belediyesi Merkez Bahçelievler Mahallesi 171 Ada, 54 Parselde bulunan Çorum Şehitliğinde Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Binası, Bekleme Binası ve Mescit Binası Yapım Onarım İşi yapacak.

Çorum Şehitliği Bakım Onarım Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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