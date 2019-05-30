Çorum Beşiktaşlılar’dan anlamlı iftar

YÜKSEL BASAR

Çorum Beşiktaşlılar Derneği, geleneksel hale getirdiği iftar programını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş başarılı çalışmalarına bir yenisini ekledi ve içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayını da boş geçirmedi. Geçtiğimiz yıl başlatılan iftar programı geleneğini bu yıl da sürdüren İsmail Ateş önderliğindeki Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, şehit çocukları ve yetim çocuklar yararına organize edildi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından spor camiasına verilen iftar programı ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle katılamadığı ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin temsilen gönderdiği iftar programında 15 il ve ilçeden dernek başkan ve yöneticileri de yer aldı.

Çorum protokolü ve siyah-beyaz renklere gönül veren Çorumlu Beşiktaşlıların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdim edilirken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve böylesi anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.