Çorum büyüyecekse böyle bir yatırımla büyür

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Volkswagen’in Türkiye yatırım kararı almasının, genelde Türkiye açısından önemli bir karar olduğuna işaret ederek, “Özelde de bu yatırımın Çorum’a gelmesi, Çorum’u katlar götürür. Çorum büyüyecekse böyle bir yatırımla büyür.” dedi.

Çorum büyüyecekse böyle bir yatırımla büyür

EROL TAŞKAN

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Volkswagen’in Türkiye yatırım kararı almasının, genelde Türkiye açısından önemli bir karar olduğuna işaret ederek, “Özelde de bu yatırımın Çorum’a gelmesi, Çorum’u katlar götürür. Çorum büyüyecekse böyle bir yatırımla büyür.” dedi.

İş dünyası olarak her türlü katkıya hazır olduklarının altını çizen Çetin Başaranhıncal, baştan beri heyecanla takip ettikleri ve içerisinde yer aldıkları süreci yakın takipte tuttuklarını, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi  Ahmet Sami Ceylan’a Çorum’un tüm şart ve imkanlarını geniş şekilde ifade ettikleri raporu sunduklarını kaydetti.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın girişimlerini de heyecanla yakından katip ettiklerini anlatan Başaranhıncal, “Her vazifeye hazırız. Büyük bir heyecan duyuyoruz. Çorum bu yatırımla katlar gider. Böyle bir yatırım, Çorum’u özlemini çektiğimiz büyüklüğe kolaylıkla ulaştırır. Çorum avantaj bakımından bu yatırım iklimini bünyesinde barındırmaktadır. Cumhurbaşkanımız’ın devreye girmesiyle Türkiye’ye kazandırılan bu yatırımın Çorum’a gelmesinde Cumhurbaşkanımız’ın desteğini alabilmemiz çok büyük bir önem taşımaktadır. İş dünyası olarak her vazifeye hazırız.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 14:34
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YORUMLAR
cavit
cavit - 4 saat Önce

Gündemi takip etmiyor sanırım Çorum TSO Başkanı, Manisa'ya kuruluyor.

Umut,piyango biletinde
Umut,piyango biletinde @cavit - 2 saat Önce

Durun umutlarımızı taze tutalım.İş sahibi olacağız.Fabrikadan iş alacağız.Zengin olacağız.İşe girmek için malum isimlerden ve partiden kart alıp hemen işe gireceğiz.Alman firmasını bir güzel kendimize benzeteceğiz.

Mete Karayel
Mete Karayel - 3 saat Önce

Çorum'u bu yatırım kalkındırır.

Murat AKGEDİK
Murat AKGEDİK - 2 saat Önce

Manisada yapılacağı söyleniyor ama keşke çoruma gelse

Barış
Barış - 3 saat Önce

Böyle bir yatırımın dejavantajlarıda var. Bu yatırım olursa Çorum daha çok doğu ve Güneydoğu'da'dan göç alır ve yaşanmaz hale gelir.

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