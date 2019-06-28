EROL TAŞKAN

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Volkswagen’in Türkiye yatırım kararı almasının, genelde Türkiye açısından önemli bir karar olduğuna işaret ederek, “Özelde de bu yatırımın Çorum’a gelmesi, Çorum’u katlar götürür. Çorum büyüyecekse böyle bir yatırımla büyür.” dedi.

İş dünyası olarak her türlü katkıya hazır olduklarının altını çizen Çetin Başaranhıncal, baştan beri heyecanla takip ettikleri ve içerisinde yer aldıkları süreci yakın takipte tuttuklarını, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a Çorum’un tüm şart ve imkanlarını geniş şekilde ifade ettikleri raporu sunduklarını kaydetti.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın girişimlerini de heyecanla yakından katip ettiklerini anlatan Başaranhıncal, “Her vazifeye hazırız. Büyük bir heyecan duyuyoruz. Çorum bu yatırımla katlar gider. Böyle bir yatırım, Çorum’u özlemini çektiğimiz büyüklüğe kolaylıkla ulaştırır. Çorum avantaj bakımından bu yatırım iklimini bünyesinde barındırmaktadır. Cumhurbaşkanımız’ın devreye girmesiyle Türkiye’ye kazandırılan bu yatırımın Çorum’a gelmesinde Cumhurbaşkanımız’ın desteğini alabilmemiz çok büyük bir önem taşımaktadır. İş dünyası olarak her vazifeye hazırız.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 14:34