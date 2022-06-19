Çorum Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ahmet Bektaş atandı.

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Çorum'un da arasında olduğu 33 ilin başsavcısı değişti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'dan boşalan göreve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın ataması yapıldı.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; “Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

AHMET BEKTAŞ KİMDİR?

Elazığ doğumlu olan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi mezunu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022, 22:48