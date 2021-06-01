Çorum'da 1 384 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri” verilerine göre Çorum’da 2020 yılında toplam 6 bin 461 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 5 bin 77 adedi maddi hasarlı, 1 384 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu belirtildi.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısında İstanbul (15 449), Ankara (9 601), Izmir (8 888) ve Antalya (6914) illeri ilk dört sırada yer alırken Çorum, 1 384 kaza ile 32. sırada yer aldı.

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75,8'i yerleşim yeri içinde %24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Çorum'da trafik kazalarında 54 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 349 kişi yaralandı. Çorum'da 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında toplam 54 kişi hayatını kaybederken 2 bin 349 kişi yaralandı. Çorum ili ölü sayısında Türkiye genelinde 26. sırada yer alırken, yaralanma sayısında 30. sırada yer aldı. Ölümlerin %42,6'sı kaza yerinde gerçekleşirken, %57,4'ü kaza sonrasında gerçekleşti.Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %47,4'ü, yaralanmaların %69,2'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %52,6'sı yaralanmaların ise %30,8'i yerleşim yeri dışında oldu.

Trafik kazalarında ölenlerin %49,4'ünü sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %49,4'ü sürücü, %30,7'si yolcu, %19,9'u ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %79,7'sinin erkek, %20,3'ünün kadın, yaralananların ise %71,4'ünün erkek, %28,6'sının kadın olduğu görüldü.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %88,3 ile ilk sıradadır

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında kusurların %88,3'ünün sürücü, %7,0'inin yaya, %2,7'sinin taşıt, %1,4'ünün yolcu ve %0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 243 bin 125 adet taşıt karıştı

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 243 bin 125 taşıtın %50,4'ü otomobil, %18,8'i motosiklet, %15,2'si kamyonet, %2,5'i kamyon, %2,4'ü çekici, %2,4'ü minibüs, %1,6'sı otobüs, %1,2'si traktör ve %5,5'i diğer taşıtlardan oluştu.