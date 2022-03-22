Çorum'da 1 saatte 8 bin 328 lira ceza kesildi

FATİH BATTAR

Çorum’da trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve trafikte yakalanma risk duygusunu artırmak için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sivil Trafik ekipleri Eşref Hoca Caddesi’nde drone ile denetim yaptı.

Yapılan denetimde toplam 152 araç sorgulanırken, 3 araca sigortasızlıktan 2 sürücüye ehliyetsizlikten, 2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan toplam 8 bin 328 lira trafik cezası kesildi.

Denetimde ayrıca 3 araç ise otoparka çekilerek trafikten men edildi. Çorum İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, amaçlarının vatandaşlara ceza kesmek olmadığını belirterek, Çorum’da trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 16:52