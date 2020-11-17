Çorum'da 160 bin lale ve sümbül toprakla buluşuyor

Çorum Belediyesi baharı rengârenk çiçeklerle karşılamak, kentin güzelliğine katkı sağlamak amacıyla 160 bin lale ve sümbül dikiyor.

Sümbül ve lale soğanları şehir merkezindeki parklar başta olmak üzere ana cadde ve kavşaklara dikilmeye başlandı.

Çevre düzenlemeleri, park-bahçe ve peyzaj çalışmalarıyla halkının beğenisini kazanan Çorum Belediyesi, baharı rengarenk karşılamak için çiçek dikimi çalışmalarını şimdiden başlattı. Bu kapsamda 137 bin lale soğanı ile 23 bin sümbül toprakla buluşturuluyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, lalelerin Çorum halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü hatırlatarak, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla şehrimize güzellik katacak olan çiçek dikimi çalışmalarımızı başlattık. Yaz kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.