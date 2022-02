Çorum'da 3 günde 7 deprem kaydedildi

Çorum'un Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, ilçede 3 günde meydana gelen 7 depremin herhangi can ya da mal kaybına neden olmadığını bildirdi.



Şen, AA muhabirine, 22 Şubat'ta merkez üssü Kargı olan 3, 24 Şubat'ta da 4 deprem meydana geldiğini söyledi.



Depremlerin en şiddetlisinin bugün yaşandığını belirten Şen, "Bugün ilçemizde 4 defa deprem oldu. Bu depremlerin en şiddetlisi AFAD'ın ölçümüne göre 3.9 büyüklüğünde olarak tespit edildi. İlçemizde depremlerden ötürü çok şükür herhangi bir hasar ya da can kaybımız olmadı. İlçemize geçmiş olsun. Allah'tan bizleri afetlerden korumasını dilerim." dedi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 19:02