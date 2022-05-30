Çorum'da 300 milyonluk projede çalışmalar başladı

FATİH BATTAR

Samsun-Çorum-Ankara Çevre yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesi için ihaleyi alan müteahhit firma çalışmalara başladı.

Çalışmalar nedeniyle İskilip Kavşağı’ndan Osmancık Köprüsü’ne kadar bazı yollar trafiğe kapatılırken, üç şeritli yol iki şeride düşürüldü. Proje ile Osmancık ve İskilip yolları tek kavşakta buluşacak.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısı sağlayacak olan farklı seviyeli köprülü kavşak ile Çorum merkeze girişte trafik akışının rahatlaması ve trafik yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca Ankara ve Samsun'dan gelen trafiğin, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacak proje ile Çevre Yolu’nda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık maliyeti 297 milyon liraya mal olacak farklı seviyeli kavşağın 2022 yılı sonunda tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, 18:04